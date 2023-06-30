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30 июня 2023 года 16:48
Оснований для выплаты дивидендов у РусАла пока нет - "Велес Капитал"
Оснований для выплаты дивидендов у "РусАла" пока нет, говорится в комментарии инвесткомпании "Велес Капитал". "Бизнес "РусАла", по сути, состоит из двух направлений: непосредственно алюминий и инвестиции (владение пакетами акций "Норникеля" и "Русгидро"), - отмечает аналитик Василий Данилов. - Начнем с алюминия. Во II полугодии 2022 года себестоимость алюминия "РусАла" составила $2325 на т при том, что текущая стоимость металла на LME составляет $2160 за т. Конечно, ослабление рубля несколько улучшило ситуацию с себестоимостью компании, однако даже с учетом этого фактора "РусАл" при нынешней ценовой конъюнктуре должен балансировать на грани рентабельности". Что касается инвестиций, то дивиденды "Русгидро", по мнению аналитика, можно не принимать во внимание, так как они крайне малы, а вот от дивидендов "Норникеля" во многом зависит финансовое положение "РусАла". "Последний раз "Норникель" выплачивал дивиденды по итогам 2021 года, они поступили на счета "РусАла" в I полугодии 2022 года, - напоминает Данилов. - С тех пор "Норникель" решения о выплатах не принимал. Таким образом, оба направления бизнеса "РусАла" сейчас чувствуют себя не лучшим образом, поэтому с финансовой точки зрения оснований для выплаты дивидендов, на наш взгляд, в нынешних условиях нет". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАЛ-ДИВИДЕНДЫ-ПРОГНОЗ
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