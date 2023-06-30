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30 июня 2023 года 16:22
Высокий спрос на валюту может быть связан с оттоком капитала и спекуляциями на валютном рынке - "Газпромбанк Инвестиции"
Высокий спрос на валюту может быть связан с оттоком капитала и спекуляциями на валютном рынке, полагают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Рубль завершает квартал и полугодие на минимальных уровнях с марта 2022 года, - констатируют эксперты. - По итогам торгов четверга курс доллара США закрепился выше 87 рублей, а юаня - выше 12 рублей. С утра в пятницу американская валюта торгуется около 89 рублей. Высокий спрос в этих валютах, несмотря на завершения налогового периода, мог быть связан с оттоком капитала и спекуляциями на валютном рынке. Кроме того, мы наблюдаем восстановление импорта в России, что, в свою очередь, увеличивает спрос на иностранную валюту. Дополнительно на курс давит и снижение стоимости нефти". По мнению аналитиков инвестбанка, положительный эффект на рубль может оказать стабилизация на рынке нефти, снижение дисконта отечественной Urals к мировым аналогам, а также потенциальное повышение ставки на ближайшем заседании Банка России. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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