Freedom Finance Global рекомендует покупать акции AMD с целью $125

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Advanced Micro Devices (AMD) с целью $125 за штуку, сообщается в комментарии директора аналитического департамента Freedom Finance Global Вадима Меркулова.

"AMD - один из основных бенефициаров и лидеров развития облачных вычислений и искусственного интеллекта (ИИ), имеющий обширный и конкурентоспособный портфель продуктов и решений во всех сферах, - пишет эксперт. - На протяжении последних лет AMD стабильно демонстрирует растущую рентабельность и денежный поток, а также устойчивый баланс с низкой долговой нагрузкой".

На данный момент акции AMD торгуются ниже среднеисторических уровней, даже несмотря на недавнее ралли технологических компаний, связанных с бумом ИИ, подчеркивает Меркулов.

"Котировки AMD продемонстрировали относительно сдержанный рост, что с учетом ее перспектив оставляет потенциал для дальнейшего продвижение вверх на горизонте года. Компания сохраняет лидирующие позиции в ключевых сегментах бизнеса. И, хотя высокая конкуренция в каждом из них сохраняется, мы уверены, что рыночная доля AMD продолжит расширяться", - указывает стратег инвесткомпании.

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