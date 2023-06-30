Выход пары рубль/доллар выше отметки 90 руб./$1 пока выглядит маловероятным - ПСБ

Выход пары рубль/доллар выше отметки 90 руб./$1 пока выглядит маловероятным, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Рубль продолжает дешеветь как на фоне окончания налоговых выплат экспортерами, так и всплеска спроса на иностранную валюту. Не исключаем, что спрос на валюту помимо населения и импортеров может формировать "Магнит", решивший расширить программу обратного выкупа акций у нерезидентов. В целом, на данный момент определить, кто конкретно формирует повышенный спрос, затруднительно. Выход выше отметки 90 руб./$1 пока выглядит маловероятным - американская валюта ощутимо дороже справедливой стоимости на текущий момент", - пишет эксперт.

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