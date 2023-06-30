Рубль, вероятно, сможет отбить часть потерь во 2П23 - БКС Экспресс

Вероятность восстановления национальной валюты во втором полугодии текущего года значительно выше варианта с дальнейшим ее ослаблением, считает аналитик БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Российский рубль с начала года девальвировался на 25% против доллара США, а за июнь потерял почти 8%. И это один из худших результатов на мировом валютном рынке, а из крупных экономик G20 впереди лишь Турция. Сильный дисбаланс спроса и предложения валюты на фоне санкций, валютных ограничений, падения сырьевых рынков на двухлетнее дно и геополитического напряжения и привел к такому результату. Техническая картина напряженная, и может сложиться впечатление, что у рубля нет поддержки. Но остановить ослабление рубля и сбить спекулятивную атаку может ЦБ, повысив на своем заседании ставку фондирования. В общем с фундаментальной точки зрения не все так плохо, и текущее падение рубля стоит рассматривать как временное, - пишет эксперт в обзоре. - В удорожании инвалют можно найти позитив в виде наполнения доходной базы государства и бюджетов корпораций, однако есть и негатив с точки зрения импортируемой инфляции. Периоды вспышек волатильности в рубле происходят регулярно, из года в год. А сейчас еще и много эмоций. Тем самым длительное пребывание рубля на текущих "депрессивных" уровнях не ожидается, и во II полугодии вероятность восстановления нацвалюты значительно выше варианта с дальнейшим ее ослаблением".

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