Текущее ослабление рубля, скорее всего, ограничится уровнем 90 руб./$1 - Freedom Finance Global

Текущее ослабление курса рубля по отношению к доллару США, скорее всего, ограничится уровнем 90 руб./$1, вероятный торговый диапазон валютной пары на июль текущего года есоставляет 85-90 руб./$1, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Рубль слабеет с начала уходящей торговой недели. Помимо нового внутриполитического фактора давления на российский рубль остались и прежние и в первую очередь это снижение профицита счета торгового баланса из-за увеличения объемов импорта в РФ и сокращения экспортных доходов (по данным руководства ЦБ, с января по май профицит счета текущих операций платежного баланса России сократился с прошлогодних $123,8 млрд до $22,8 млрд; таким образом, спрос на валюту вырос более чем в пять раз, вызывав дисбаланс с предложением на бирже), - указывает эксперт инвестиционной компании в обзоре. - Предполагаем, что по мере спада внутриполитической напряженности давление этого фактора на рублевые котировки сойдет на нет. Ближайшее сопротивление для пары USD/RUB - психологически значимая отметка 90 руб./$1. Скорее всего, именно ею и будет ограничен рост доллара в ближайшее время. Отмечу в заключение, что диапазон 85-90 руб./$1, в котором пара USD/RUB, вероятнее всего, будет торговаться весь июль, очень комфортен для Минфина, который отвечает за наполнение бюджета".

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