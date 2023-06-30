Прогнозный диапазон для пары доллар/рубль на 2П23 составляет 83-88 руб./$1 - "Тинькофф Инвестиции"

Фундаментально рубль продолжает оставаться под давлением, возможно продолжение его ослабления по отношению к основным мировым валютам в ближайшее время, прогнозный диапазон для пары доллар/рубль на второе полугодие текущего года составляет около 83-88 руб./$1, считают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Резкое ослабление рубля в последние дни, вероятно, связано с окончанием налогового периода. В начале текущей недели экспортеры продавали валюту, что, по всей видимости, сглаживало негативный эффект прошедших на выходных событий. Кроме того, фундаментально рубль продолжает оставаться под давлением с начала года, показав снижение к американскому доллару более чем на 20%. Теперь курс пробил отметку в 87 руб./$1, и мы не исключаем, что в ближайшее время ослабление может продолжиться", - пишут эксперты.

Во-первых, указывают они, ни у кого не было сомнений в начале года, что объемы российского экспорта будут снижаться на фоне санкций, а объемы импорта наоборот постепенно восстанавливаться. Это будет приводить к сокращению профицита по счету текущих операций, что уже будет вызывать умеренное ослабление рубля.

Во-вторых, отмечают аналитики, растет неопределенность. "События минувших выходных, вероятно, усилят отток капитала из страны. Основным драйвером будет выступать в первую очередь население. Россияне за последний год существенно нарастили объем средств на депозитах в иностранных банках. По состоянию на начало мая, эта величина была на уровне 5,8 трлн руб., хотя еще на начало апреля 2022 года этот объем был на уровне 3 трлн руб. Нерезиденты также выводят средства после продажи активов, однако их ограничили лимитом в $1 млрд в месяц. Также наблюдается сокращение предложения валюты крупнейшими экспортерами. Это связано как с нежеланием некоторых компаний заводить выручку в страну, так и с ограничениями по конвертации некоторых валют", - указывают эксперты "тИнькофф Инвестиций".

"С учетом возросшей неопределенности и сохраняющихся ограничений на российский экспорт мы пересматриваем наш прогноз по рублю на текущий год: USD/RUB - около 83-88 руб./$1 во втором полугодии; CNY/RUB - около 11,7-12,5 рублей во втором полугодии. При этом мы не исключаем, что в некоторые моменты курс будет выходить за прогнозный интервал, поскольку ожидаем сохранение повышенной волатильности", - заключают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.