Фундаментальные причины пока указывают на курс рубля в диапазоне 80-90 руб./$1 - "Солид Брокер"

Фундаментальные причины пока указывают на сохранение для курса рубля диапазона 80-90 руб./$1, текущий фактор ослабления является ситуативным и спекулятивным, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер".

"Мы не видим поводов для беспокойства в связи с ростом курса доллара. Фундаментальные причины указывают на сохранение диапазона 80-90 руб./$1, так как цены на энергоносители уже два месяца находятся на одном и том же уровне. Фактор ослабления, на наш взгляд, ситуативный и спекулятивный, - пишут эксперты в обзоре. - Во-первых, в пятницу конец квартала, что часто сопровождается странностями на рынках ввиду необходимости участников "показывать красивые цифры" в отчетности либо успеть выполнить нормы по параметрам ликвидности (например, валютная позиция банков). Во-вторых, "Магнит", который недавно объявил об увеличение тендерного предложения до 68 млрд рублей, вынужден покупать валюту для расчетов с выходящими нерезидентами. В-третьих, после прошлых выходных спрос на валюту среди населения вырос и банки перестраховываются перед выходными. Подчеркнем, что это ситуативные и временные факторы, влияние которых должно быть нивелировано в ближайшие недели. ЦБ достаточно лишь провести словесные интервенции, чтобы успокоить валютный рынок".

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