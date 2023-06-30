.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Фундаментальные причины пока указывают на курс рубля в диапазоне 80-90 руб./$1 - "Солид Брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 июня 2023 года 11:51
Фундаментальные причины пока указывают на курс рубля в диапазоне 80-90 руб./$1 - "Солид Брокер"
Фундаментальные причины пока указывают на сохранение для курса рубля диапазона 80-90 руб./$1, текущий фактор ослабления является ситуативным и спекулятивным, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер". "Мы не видим поводов для беспокойства в связи с ростом курса доллара. Фундаментальные причины указывают на сохранение диапазона 80-90 руб./$1, так как цены на энергоносители уже два месяца находятся на одном и том же уровне. Фактор ослабления, на наш взгляд, ситуативный и спекулятивный, - пишут эксперты в обзоре. - Во-первых, в пятницу конец квартала, что часто сопровождается странностями на рынках ввиду необходимости участников "показывать красивые цифры" в отчетности либо успеть выполнить нормы по параметрам ликвидности (например, валютная позиция банков). Во-вторых, "Магнит", который недавно объявил об увеличение тендерного предложения до 68 млрд рублей, вынужден покупать валюту для расчетов с выходящими нерезидентами. В-третьих, после прошлых выходных спрос на валюту среди населения вырос и банки перестраховываются перед выходными. Подчеркнем, что это ситуативные и временные факторы, влияние которых должно быть нивелировано в ближайшие недели. ЦБ достаточно лишь провести словесные интервенции, чтобы успокоить валютный рынок". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
30 июня 2023 года 13:03
Текущее ослабление курса рубля по отношению к доллару США, скорее всего, ограничится уровнем 90 руб./$1, вероятный торговый диапазон валютной пары на июль текущего года есоставляет 85-90 руб./$1, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Рубль слабеет с начала уходящей торговой... читать дальше
.30 июня 2023 года 12:27
Фундаментально рубль продолжает оставаться под давлением, возможно продолжение его ослабления по отношению к основным мировым валютам в ближайшее время, прогнозный диапазон для пары доллар/рубль на второе полугодие текущего года составляет около 83-88 руб./$1, считают аналитики "Тинькофф... читать дальше
.30 июня 2023 года 11:31
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Ростелекома", сообщается в комментарии аналитиков. "Совет директоров "Ростелекома" отменил запланированное на 30 июня годовое общее собрание акционеров. Эмитент не сообщил о причинах такого решения и новой дате проведения... читать дальше
.30 июня 2023 года 11:05
Доходности рублевых гособлигаций могут вырасти еще на несколько базисных пунктов в течение торговой сессии в пятницу, говорится в материале аналитиков SberCIB Investment Research. Курc пары доллар/рубль может закрепиться около уровня 88 руб./$1 в пятницу, полагают эксперты инвестбанка. "Мы... читать дальше
.30 июня 2023 года 10:48
Котировки нефти марки Brent инерционно, возможно, попытаются уйти выше $75 за баррель на торгах в пятницу, но уверенный рост пока маловероятен - ситуация на рынке нефти остается непростой, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Ситуация на рынке нефти стабилизировалась к концу... читать дальше
.30 июня 2023 года 10:28
Индекс Мосбиржи попытается завершить торговую сессию в пятницу выше уровня 2800 пунктов, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "На наш взгляд, поддержку рынку окажут прежде всего акции нефтегазовых компаний на фоне постепенного восстановления цен на нефть. Кроме того,... читать дальше
.30 июня 2023 года 10:10
Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут корпоративные новости, макростатистика в еврозоне и США: - Годовые общие собрания акционеров "Мечела", "РусГидро", "НЛМК", "Газпром нефти", Segezha Group; -... читать дальше
.30 июня 2023 года 09:58
Котировки рублевых гособлигаций, скорее всего, не претерпят заметных изменений на торгах в пятницу, полагает старший аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин. "Доходности ОФЗ в четверг в основном остались на уровнях предыдущего дня, исключением стал самый короткий выпуск 26215... читать дальше
.30 июня 2023 года 09:36
Потенциал дальнейшего роста доходности рублевых гособлигаций в настоящее время, скорее всего, ограничен (с начала текущей недели кривая доходности сместилась вверх на 5 б.п., а накопленным итогом после заседания ЦБ РФ 9 июня уже на 18 б.п.); для 10-летних ОФЗ актуальным является диапазон доходности... читать дальше
.30 июня 2023 года 09:23
Пара доллар/рубль потенциально может протестировать отметку 88 руб./$1 на торгах в пятницу, однако американская валюта выглядит ощутимо перекупленной на рынке, ввиду чего стоит ожидать скорой коррекции, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Настоящее сообщение содержит мнение... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.