Доходности ОФЗ могут вырасти на несколько базисных пунктов в пятницу - SberCIB

Доходности рублевых гособлигаций могут вырасти еще на несколько базисных пунктов в течение торговой сессии в пятницу, говорится в материале аналитиков SberCIB Investment Research.

Курc пары доллар/рубль может закрепиться около уровня 88 руб./$1 в пятницу, полагают эксперты инвестбанка.

"Мы ожидаем, что в течение дня котировки нефти марки Brent нацелятся на уровень $75 за баррель", - указывают в SberCIB.

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