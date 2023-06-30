Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут корпоративные новости, макростатистика в еврозоне и США:

- Годовые общие собрания акционеров "Мечела", "РусГидро", "НЛМК", "Газпром нефти", Segezha Group;

- Индекс потребительских цен еврозоны за июнь;

- Дефлятор расходов на личное потребление (PCE) в США за май;

- Индекс деловой активности в Чикаго за июнь;

- Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за июнь.

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