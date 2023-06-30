Значительные изменения на рынке ОФЗ в пятницу маловероятны - Инвестбанк Синара

Котировки рублевых гособлигаций, скорее всего, не претерпят заметных изменений на торгах в пятницу, полагает старший аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Доходности ОФЗ в четверг в основном остались на уровнях предыдущего дня, исключением стал самый короткий выпуск 26215 (7,43%, август 2023 года), прибавивший в доходности 13 б.п. Наибольшая активность, как и в среду, наблюдалась в самых длинных облигациях серии 26238 (11,03%, 2041 год), их доходность по итогам дня не изменилась", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.