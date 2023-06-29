Вероятно повышение ставки ЦБР на 50 б.п. на июльском заседании - Альфа-банк

Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на заседании 21 июля, говорится в комментарии Альфа-банка.

"Макростатистика за май показывает, что восстановление экономики РФ продолжается стремительными темпами, - отмечают аналитики. - Рост ВВП оценивается в 5,4% г/г в мае, что сильно превосходит +3,4% г/г в апреле. Особенно позитивный сюрприз связан со строительством, где выпуск вырос на 13,5% г/г в мае; промпроизводство также выросло на 7,1% г/г в мае благодаря росту выпуска в обрабатывающей промышленности на 12,8% г/г. Оборот розничной торговли также подскочил на 9,3% г/г в мае на фоне продолжающегося снижения безработицы до нового исторического минимума 3,2% и сильного роста реальных зарплат на 10,4% г/г в апреле, благодаря чему рост розничного кредитования сохранялся очень быстрым".

Быстрый рост в сочетании с продолжающимся ослаблением курса рубля, по мнению экспертов банка, указывает на рост инфляционных рисков, что заставит ЦБ РФ выйти с повышением ставки на 50 б. п. на заседании 21 июля. После недавнего интервью зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина, которое российские СМИ интерпретировали как сигнал к скорому повышению ключевой ставки, стратеги Альфа-банка ожидают, что рынки будут готовиться к повышению ставки.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.