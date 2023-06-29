Импульс к дальнейшему росту промышленности РФ в ближайшие месяцы сохранится, полагают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков.

"По данным Росстата, промышленность в мае ускорила темпы роста до 7,1% г/г (после 5,2% г/г). Впрочем, такой результат преимущественно связан с эффектом низкой базы прошлого года, потому что существенных изменений в месячных темпах не произошло. Так, с исключением сезонности, рост м/м даже замедлился относительно среднего за прошлые 3 месяца (0,7% м/м против 1,2% м/м)", - отмечают эксперты.

Хотя восстановительная динамика более ощутимо начала проявляться для широкого круга отраслей, наиболее сильный рост, по мнению аналитиков банка, наблюдается в таких секторах, как металлургия, машины и оборудование. Добыча нефти, имеющая наибольший вес среди прочих отраслей в расчете индекса, как минимум до конца этого года будет ограничена решением Правительства о добровольном снижении на 0,5 млн барр./сутки ниже февральского уровня с целью поддержки ценовой компоненты нефтяного экспорта.

"Текущая картина в ближайшие месяцы в целом сохранится, - прогнозируют Мурашов и Чепков. - Импульс к восстановлению будет также связан с фискальным стимулом, а сдерживающими факторами будут выступать трудности с замещением импортных элементов производства, отмечаемый ЦБ дисбаланс на рынке труда и пока еще слабый внутренний спрос".

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