"БКС МИ" повысил целевую цену акций McKesson до $450

"БКС Мир Инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций McKesson Corp. до $450 за штуку, что предполагает потенциал роста 8% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация при этом сохранена на уровне "покупать".

"Компания выигрывает на фоне возобновления обращений пациентов к врачам и роста объемов плановых хирургических процедур, - пишут аналитики. - McKesson опубликовала хорошие результаты за финансовый 4К23 по всем трем бизнес-направлениям. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) выросла на 23% г/г до $7,19 и превысила консенсус на $0,03. Без учета продаж, связанных с COVID-19, McKesson прогнозирует на финансовый 2024 год сильный рост в основных сегментах бизнеса. Мы подтверждаем свою оценку EPS на финансовый 2024 год на уровне $26,80 и даем прогноз на 2025 год - $30".

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