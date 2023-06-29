Дивдоходность акций АЛРОСА может составить около 13% к текущим ценам - "Газпромбанк Инвестиции"

Дивидендная доходность акций "АЛРОСА" может составить около 13% к текущим ценам, говорится в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиции".

"Судя по свежим данным от Сахастат, продажи компании в долларовом эквиваленте за пять месяцев 2023 года - лучшие за период с 2019 по 2022 год, - отмечают эксперты. - С учетом исторической маржинальности и выручки EBITDA "АЛРОСА" за последние 12 месяцев может составить около 127 млрд рублей. Исторический уровень капитальных затрат компании оставался на уровне 20 млрд рублей, и в ближайшее время, согласно нашим предположениям, останется на том же уровне. Налоги могут составить около 20-25 млрд рублей, а также дополнительные 19 млрд рублей единоразового налога в начале 2023 года".

Учитывая эти данные, стратеги инвестбанка ожидают, что свободный денежный поток компании, из которого она выплачивает дивиденды, может составить 63 млрд рублей, или 8,7 рубля на акцию. В этом случае дивидендная доходность может составить около 13% к текущим ценам, если весь пойдет на выплату акционерам.

Аналитики "Газпромбанк Инвестиции" считают акции "АЛРОСА" инвестиционно привлекательными на данный момент.

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