Драйверы роста индекса S&P 500 почти исчерпаны - Freedom Finance Global

Драйверы роста индекса S&P 500 почти исчерпаны, считает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов.

"Сессию 28 июня S&P 500 завершил незначительным снижением, - напоминает эксперт. - В последние несколько дней индекс вновь пытается расти после коррекции на предыдущей неделе. Бенчмарк по-прежнему находится значительно выше скользящих средних, а осцилляторы сигнализируют о его перекупленности. Таким образом, драйверов роста на рынке становится все меньше".

Аналитик подчеркивает, что в четверг в фокусе внимания участников торгов будут финальные данные ВВП за первый квартал. Рынок не ожидает изменения показателя после пересмотра второй предварительной оценки. Интерес, по мнению Парамонова, представляет также статистика незавершенных продаж недвижимости за май (консенсус: -0,4% после нулевой динамики в апреле).

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