Альфа-банк сохраняет рейтинг акций "Магнита" на уровне "выше рынка" после новостей о повышении объема оферты с 10% до 29,8% акций, сообщается в обзоре инвестбанка.

"Магнит" объявил о решении увеличить размер тендерного предложения до 30370000 акций, или до 29,8% акций в обращении (против 10% изначально). Решение было принято в связи со значительно более высоким интересом акционеров, чем изначально ожидалось. Таким образом, компания может потратить на обратный выкуп до 67,3 млрд руб.", - указывает аналитик Евгений Кипнис.

По его мнению, новость позитивна для акций компании, поскольку, во-первых, вырастет стоимость компании и потенциальные дивиденды (в расчете на акцию) для акционеров, которые не планируют участвовать в оферте, и, во-вторых, вырастет вероятность того, что выплаты дивидендов могут возобновиться в ближайшее время.

"По-прежнему существует потенциал для выкупа большего количества акций, поскольку инвесторы из "недружественных" юрисдикций владеют примерно 50% акций "Магнита", согласно публичным данным, - пишет Кипнис. - Напомним, что по состоянию на конец 2022 года "Магнит" располагал денежными средствами в размере 315 млрд руб. и, по нашим оценкам, может сгенерировать около 70 млрд руб. свободного денежного потока в 2023 году. Таким образом мы считаем, что после завершения оферты "Магниту" будет вполне комфортно распределить дивиденды в размере более 1000 рублей на акцию (доходность более 20%). При этом чистый долг / EBITDA не превысит 1,1x. Акции "Магнита" торгуются на мультипликаторе 3,3x EV/EBITDA в 2023 году, что предполагает дисконт 21-35% к средним уровням за 2 и 5 лет".

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