Бумаги МТС - история для портфелей долгосрочных инвесторов - "БКС МИ"

Бумаги "МТС" подходят для портфелей долгосрочных инвесторов, предпочитающих предсказуемые истории и выплату дивидендов, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Бумаги являются классической дивидендной "фишкой". Компания давно вошла в стадию зрелости, бизнес растет не быстрее инфляции. Поэтому самым разумным для нее будет не реинвестировать прибыль, а распределять между акционерами в виде дивидендов или через выкуп бумаг. Именно так компания и поступает. По итогам 2022 года эмитент выплатил 34,29 руб. на акцию. Велика вероятность, что компания и дальше будет стараться поддерживать платежи на прежнем уровне или выше, - пишут эксперты в материале. - После отсечки по дивидендам за 2022 год бумаги сформировали дивидендный "гэп". При этом они упали в цене больше, чем размер дивидендов, что отражает локально невысокий спрос. Однако на рынке сейчас доминируют частные инвесторы, которые в основной массе склонны инвестировать с коротким временным горизонтом и часто спекулируют, а не покупают в долгую. В ближайшие недели и даже месяцы бумаги "МТС" могут не пользоваться высоким спросом, ведь следующие дивиденды будут только в 2024 году. "Гэп" вряд ли закроется быстро. Но при спокойном рыночном фоне и процентных ставках просадки акций ниже 300 рублей могут выкупаться. Для тех кто не любит волатильность, инвестирует в долгую и предпочитает предсказуемые истории, бумаги "МТС" могут оказаться подходящим вариантом для добавления в портфель".

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