"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций China Resources Land до HKD44,07

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций инвестиционного холдинга и оператора недвижимости China Resources Land на 11% - до 44,07 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Мультипликаторы: P/E 9,5x 2023e и 8,6x 2024e.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами.

"Недавно компания опубликовала неаудированные операционные показатели за май. Продажи за месяц выросли на 54% г/г (до CNY31,3 млрд), совокупные арендные доходы по инвестиционным объектам недвижимости за январь-май (5М23) увеличились на 25% (до CNY10,1 млрд). Продажи с января 2023 года у компании выше, чем у конкурентов, и мы ожидаем, что она удержит лидерство 1П23 до конца текущего года. Совокупные продажи за 5М23 выросли на 76% г/г (до CNY143,4 млрд)", - отмечают аналитики в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.