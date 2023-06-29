Вероятно продолжение ослабления рубля к доллару и евро в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятно продолжение ослабления рубля по отношению к доллару США и евро в ближайшие торговые дни, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"В обычных условиях любой рост нефтяных цен косвенно транслируется в усиление курса рубля, однако российская валюта слишком слаба в моменте чтобы воспользоваться этим. Рубль, вероятно, продолжит слабеть к доллару и евро в ближайшие дни, давление на него оказывает сокращение профицита торгового баланса и баланса услуг", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.