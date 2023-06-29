"Финам" снизил рейтинг бумаг "Мать и дитя" до "на уровне рынка"

"Финам" понизил рейтинг бумаг "Мать и дитя" (MD Medical Group) с "лучше рынка" до "на уровне рынка" на фоне опережения динамикой котировок GDR эмитента фундаментальных реалий, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Сектор здравоохранения традиционно считается "тихой гаванью" в периоды геополитической турбулентности и экономических спадов. На российском фондовом рынке он крайне узок и представлен всего несколькими компаниями, среди которых считаные единицы имеют приемлемую биржевую ликвидность. Глобальные депозитарные расписки "Мать и дитя" находятся на первом уровне листинга Московской биржи. Рыночная капитализация компании составляет порядка 48,9 млрд рублей ($580 млн). В силу ограниченности масштабов сектора на российском рынке и небольшой по меркам мирового рынка величины компании мы не видим возможностей для адекватной оценки эмитента сравнительным методом. В октябре 2022 года мы присвоили бумаге рейтинг "лучше рынка" без указания целевой цены. С тех пор бумага принесла доходность в размере 49% и в полной мере оправдала рейтинг, - пишет ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова. - Вместе с тем, с учетом неблагоприятной ситуации с демографией, мы полагаем, что стремительный рост цены бумаг компании несколько опередил фундаментальные реалии, поэтому понижаем рейтинг инструмента с "лучше рынка" до "на уровне рынка".

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