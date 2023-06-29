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29 июня 2023 года 10:32
Котировки ОФЗ, вероятно, будут консолидироваться около текущих уровней в четверг - ПСБ
Котировки рублевых гособлигаций, вероятно, будут консолидироваться около достигнутых уровней на торгах в четверг, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Эксперт также отмечает, что для 10-летних ОФЗ актуальным остается диапазон доходности 10,6-10,8% годовых. Возможное повышение ставки ЦБ РФ в июле до 7,75-8,0% годовых, по его мнению, уже учтено в ценах среднесрочных и длинных рублевых гособлигаций. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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