"БКС МИ" понизил целевую цену акций China Overseas Land & Investment до HKD24.54

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций девелопера China Overseas Land & Investment до HKD24,54, сохранив при этом рекомендацию "покупать". Потенциал роста составляет 42% от текущих уровней, отмечается в обзоре инвесткомпании.

"За 5 месяцев 2023 года компания на 42% выполнила план по продажам на 2023 год, и это означает, что для достижения намеченного в период июнь-декабрь продажи должны расти примерно на 3,5% г/г. Мы понижаем целевую цену на 7%, до HKD24,54, с учетом бегства инвесторов из рисковых активов", - пишут аналитики.

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