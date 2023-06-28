"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций Hang Lung Properties до HKD16,21

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Hang Lung Properties и понижает их прогнозную цену на 10%, до HKD16,21, что соответствует потенциалу роста на 31% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

По оценке аналитиков "БКС МИ", выручка Hang Lung Properties за 1П23 выросла на 2,3% г/г до HKD542,3 млрд, в основном за счет арендных доходов от торговых центров и офисных зданий в материковом Китае. Чистая прибыль выросла на 3% г/г до HKD 228,4 млрд, в целом в соответствии с ожиданиями.

"Дивиденды на акцию, на наш взгляд, не изменятся в 1П23 и составят HKD0,18 (дивдоходность 1,5%). Мы понижаем прогнозы прибыли на 2023 и 2024 годы на 11% и 8%, до HKD4,52 млрд и HKD4,99 млрд соответственно и с учетом пересмотра прогнозов прибыли понижаем целевую цену акций на 10%, до HKD16,21", - пишут эксперты.

Hang Lung Properties - китайский инвестиционный холдинг на рынке недвижимости.

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