Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Industrial Logistics Properties Trust с прогнозной стоимостью на уровне $4,5 на горизонте двух месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Эксперт Михаил Парамонов указывает на следующие ключевые аргументы в поддержку идеи:

- Потенциал повышения дивидендных выплат;

- Возможность продажи активов и значительного делевериджа;

- Позитив в сегменте индустриальных REIT.

Industrial Logistics Properties Trust - фонд, владеющий и сдающий в аренду промышленную и логистическую недвижимость, штаб-квартира компании расположена в Ньютоне, штат Массачусетс.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.