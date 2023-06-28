Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций Baidu

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Baidu Inc. с прогнозной стоимостью на уровне 177 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Компания Baidu со ссылкой на результаты теста, проведенного газетой China Science Daily, заявила, что языковая модель, которая используется в чат-боте Ernie Bot, оказалась эффективнее ChatGPT от OpenAI. В частности, бот Ernie 3.5 показал лучшие по сравнению с ChatGPT 3.5 результаты в комплексных тестах, а в ряде своих китайскоязычных воплощений опередил и версию ChatGPT 4. Считаем, что новость создает позитивный фон для котировок бумаг компании", - отмечают эксперты.

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