Курс рубль/доллар может достичь отметки 86 руб./$1 к концу недели - "Финам"

Курс рубль/доллар может достичь отметки 86 руб./$1 к концу текущей недели, считает аналитик инвесткомпании "Финам" Максим Пухов.

"По словам вице-премьера Андрея Белоусова, оптимальным для российской экономики будет курс на уровне 80-90 руб./$1, - отмечает эксперт. - По нашему мнению, ориентироваться пока нужно на верхнюю границу диапазона. С точки зрения технического анализа, тренд на рост доллара в валютной паре доллар/ рубль достаточно устойчивый, и, несмотря на возможные драйверы для локального укрепления рубля, они по факту не проявляются. По нашему мнению, до конца текущей недели эта тенденция сохранится. С большой долей вероятности котировки в валютной паре могут достигнуть уровня 86 руб./$1".

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