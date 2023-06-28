Потенциал роста акций Совкомфлота составляет более 30% в перспективе 6-9 месяцев - "КИТ Финанс Брокер"

Потенциал роста акций "Совкомфлота" составляет более 30% в перспективе 6-9 месяцев, отмечается в комментарии "КИТ Финанс Брокер".

По мнению эксперта инвесткомпании Дмитрия Баженова, акции компании будут расти под воздействием следующих факторов:

- Чистая прибыль компании за 1К23 составила $321 млн - это очень сильный результат. Достигнут он благодаря рыночной конъюнктуре ставок фрахта. Поставки сжиженного газа по долгосрочным контрактам, в том числе в "недружественные" страны, сильно не пострадали. После введения санкций на нефть, российским компаниям удалось перенаправить поставки в Индию и Китай.

- Прогноз прибыли на 2023 год сильный, т.к. ставки фрахта все еще остаются высокими. Также компания сократила долг в 2022 году на 40%, что снизит финансовые расходы и улучшит показатели прибыли. По расчетам аналитиков, прибыль за 2023 год может составить более $760 млн.

- "Совкомфлот", исходя из дивидендной политики, направляет на выплату 50% от чистой прибыли по МСФО. Вместе с публикацией отчета за 1К23, компания еще раз подтвердила приверженность дивполитике. Дивиденд за 1К23 уже получается 4,3 рубля. По итогам года ожидается дивиденд не менее 12 рублей, что на сегодня дает хорошую форвардную дивдоходность 13,3%.

"Если успеть купить акцию до завершения торгов 03.07.23, то еще можно получить дивиденд за 2022 год в размере 4,3 рубля, что также увеличивает потенциальную доходность идеи, - указывает Баженов. - На фоне вышеперечисленного, мы ожидаем роста котировок "Совкомфлота" до 120 руб.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.