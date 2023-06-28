"Финам" открыл торговую идею: покупать акции General Mills с целью $90

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции General Mills Inc. с целью $90 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: $79,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания планирует опубликовать квартальный отчет 28 июня. Аналитики ожидают роста выручки до $5,17 млрд и прибыли до $1,07 на акцию. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага находится в восходящем тренде, двигаясь к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 14% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $79,5 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,5", - указывают эксперты "Финама".

General Mills - американская корпорация, производящая пищевые продукты, товары народного потребления и продукцию для военных нужд.

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