"Финам" понизил рейтинг акций Группы Позитив до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций "Группы Позитив" с "покупать" до "держать", при этом сохраняя целевую цену 2010 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста 1% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции "Группы Позитив" достигли в июне нашей целевой цены, присвоенной 30 марта, они выросли на 17%. Фундаментальным драйвером роста остается подъем спроса на российское программное обеспечение в ходе импортозамещения. Компания подтвердила стратегию удвоения бизнеса каждый год, прогноз отгрузок на 2023 год составляет от 25 до 30 млрд рублей. "Группа Позитив" остается самой быстро растущей публичной компанией роста в российском IT-секторе, а также выплачивает дивиденды", - отмечает аналитик Леонид Делицын.

ПАО "Группа Позитив" - ведущий российский разработчик программного обеспечения, предоставляющий решения в области информационной безопасности (ИБ).

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