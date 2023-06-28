Слабость нефтяных цен в июне может вылиться в рост в июле - "Финам"

Слабость нефтяных цен в июне может вылиться в их рост в июле текущего года, говорится в обзоре ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

Цены на нефть пробуют восстановится в среду после того, как отраслевые данные показали большее, чем ожидалось, сокращение запасов в США, сигнализируя об устойчивом спросе со стороны крупнейшего в мире потребителя нефти, констатирует эксперт.

Официальные данные правительства США о запасах будут опубликованы в среду вечером.

"В плане динамики цен на нефть хотелось бы обратить внимание на два важных момента. Во-первых, в конце этого месяца, как обычно, пройдет экспирация августовских фьючерсов на нефть марки Brent. С учетом текущего позиционирования можно ждать, что цены, видимо, будут низкими вплоть до конца недели. Во-вторых, начиная с июля Саудовская Аравия обещала сократить свою добычу на 1 млн баррелей/сутки (до 9 млн баррелей/сутки). По словам министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бин Салмана, это сокращение может быть продлено и дальше в случае необходимости. В этой связи слабость нефтяных цен в июне может вылиться в их рост в июле", - отмечает Потавин.

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