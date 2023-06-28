"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций AmerisourceBergen до $220

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций дистрибьютора фармацевтической продукции AmerisourceBergen Corp. со $180 до $220 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами.

"Основа роста в 2023 году - биоаналоги, а также спецпрепараты и терапия онкологических заболеваний. Позитивны для прибыли и последние покупки Alliance Healthcare и PharmaLex. Менеджмент эмитента вновь повысил прогноз на 2023 финансовый год. Он ожидает рост выручки по итогам года на 6-8%, а скорректированной прибыли до $11,7-11,9, - отмечают аналитики. - Мы повышаем оценку скорректированной прибыли компании за 2023 финансовый год с $11,65 до $11,8 и с $12,87 до $12,9 за 2024 финансовый год".

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