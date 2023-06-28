Растет число факторов в пользу повышения ставки ЦБР на заседании 21 июля - Альфа-банк

Растет число факторов в пользу повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на заседании 21 июля, считают эксперты Альфа-банка Наталья Орлова и Ирина Ростовцева.

"Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин отметил, что баланс рисков смещается в сторону инфляционных и указал на то, что ЦБ РФ рассмотрит возможность повышения ключевой ставки на следующем заседании в июле. Хотя его заявление не звучит гораздо более ястребиным в сравнении с последним релизом ЦБ РФ, российские СМИ восприняли его как очень жесткое. Мы ожидаем, что рынок в среду должен будет отреагировать на эту новость, и в определенном смысле ЦБ РФ должен будет оправдать эти ожидания", - пишут Орлова и Ростовцева.

Ранее аналитики Альфа-банка указывали на то, что быстрый рост кредитования в мае, сильное восстановление экономической активности в марте-апреле говорят в пользу сценария повышения ставки на заседании 21 июля. "События конца прошлой недели существенно повышают риски дополнительных бюджетных расходов, и, следовательно, это говорит в пользу нашего базового сценария, который теперь предусматривает повышение ключевой ставки на 50 б. п. на заседании ЦБ РФ 21 июля", - заключают они.

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