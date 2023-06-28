"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Xinyi Glass

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций одного из ведущих в мире производителей стекла Xinyi Glass с прогнозной стоимостью на уровне 16 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Мультипликаторы: P/E 10x 2023e и 7,7x 2024e.

"Xinyi Glass сделала прогноз о снижении прибыли в 1П23: согласно оценке компании, чистая прибыль сократилась на 35-45% (до HKD1,82-2,15 млрд). Повлияли следующие основные факторы: во-первых, сниженная средняя цена продажи термополированного стекла из-за невысокого спроса; во-вторых, дальнейший рост средних издержек на электроэнергию и сырье в 1П23. Прогноз эмитента в целом соответствует ожиданиям, - отмечают эксперты. - Кроме того, по данным компании, планируется трансформировать существующие производственные мощности в Чунцине (Chongqing Yuhu Glass) и построить новую производственную линию по выпуску теплосберегающего стекла (low-e). Цены на термополированное стекло растут относительно минимума, но по-прежнему показывают снижение г/г, давление издержек снижается, но это еще не отражено в полной мере в прибыли за 1П23. Данные Национального бюро статистики показывают, что средняя цена термополированного стекла с учетом налогов в 1П23 снизилась на 8% г/г (до CNY1916/тонну). Индекс цен стекла Xinyi г/г снизился на 6%".

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