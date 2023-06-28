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28 июня 2023 года 10:14
Возможно краткосрочное укрепление рубля до 84-84,5 руб./$1 в среду - SberCIB
Возможно краткосрочное укрепление рубля до 84-84,5 руб./$1 в среду, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Рубль закрепился около 85 руб./$1 во вторник, и его волатильность уменьшилась, - пишут эксперты. - Обороты торгов тоже начали снижаться, что говорит о стабилизации ситуации на валютном рынке. В среду российским экспортерам предстоят налоговые выплаты около 0,8 трлн руб. Большую часть валюты для этих платежей они, вероятно, уже продали, но некоторое увеличение продаж все же возможно. В этих условиях рубль может краткосрочно укрепиться до 84-84,5 руб./$1, но к концу дня, скорее всего, вернется к 85 руб./$1". Баррель Brent завершил торги на отметке $72,26, подешевев на $1,92. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что период высоких ставок будет продолжительным, кроме того, в США вышла сильная макростатистика. Эти новости уменьшили вероятность скорого снижения ставки ФРС и оказали давление на нефтяные котировки, отмечается в комментарии. Аналитики ожидают, что в среду Brent продолжит торговаться в диапазоне $72,5-73,5 за баррель. "Доходности ОФЗ во вторник снизились на 1-5 б. п., после того как стало известно, что на предстоящих аукционах Минфин предложит только 12-летний флоутер. Обычно ведомство размещает также как минимум один выпуск с постоянным купонным доходом. Решение Минфина продолжит поддерживать настроения инвесторов в среду и доходности, возможно, снизятся еще на несколько базисных пунктов", - прогнозируют в SberCIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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