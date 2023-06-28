Возможно небольшое укрепление рубля на торгах в среду - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль предпримет попытки снижения в диапазоне 84,5-85 руб./$1 на торгах в среду, однако большего укрепления рубля ожидать не приходится; основную поддержку национальной валюте окажут экспортеры, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

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