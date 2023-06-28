"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям VanEck Gold Miners ETF, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для указанных бумаг была при этом повышена экспертами до $40,1 за штуку на горизонте года.

"VanEck Gold Miners ETF - старейший, крупнейший и один из самых популярных фондов в сегменте золотодобычи. Золото не теряет актуальности в качестве защитного инструмента в период высоких геополитических рисков, а также во время рецессий и стагфляции. Акции биржевого фонда, инвестирующего в акции широкого списка глобальных золотодобывающих компаний, по нашей оценке, имеют привлекательный потенциал роста в среднесрочной перспективе", - указывае аналитик Алексей Калачев.

VanEck Gold Miners ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NYSE Arca Gold Miners Index и инвестирующий в акции золотодобывающих компаний. В состав фонда входят бумаги 51 эмитента. Основой портфеля являются акции золотодобытчиков Канады и США, на которые приходится около 63,5% вложений.

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