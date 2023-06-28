Возможно сокращение торговой активности на рынке акций РФ в ближайшее время - БКС Экспресс

Возможно сокращение торговой активности на российском рынке акций в ближайшее время при спокойном внешнем фоне, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рынок акций во вторник продолжил восстанавливаться после падения конца прошлой недели. Индекс Мосбиржи прибавил около 1% и закрывался в районе 2780 пунктов. Большинство бумаг в его составе завершали день в плюсе. Объемы торгов относительно волатильной пятницы и понедельника сократились - оборот составил 63 млрд руб. Вероятно, торговая активность при спокойном внешнем фоне в ближайшее время продолжит сокращаться, - пишет аналитик в обзоре. - Общий тренд по индексу Мосбиржи остается растущим. В рамках восходящего канала ранее котировки дошли до промежуточных целей в районе 2800-2835 пунктов, после чего прошла локальная коррекция. За счет этого техническая перекупленность частично была снята. Указанные выше рубежи сейчас выступают уровнями сопротивления. В случае их преодоления наверху в качестве нового целевого ориентира выступит круглая отметка в 3000 пунктов. Фактором, который мешает рынку продолжить поступательный подъем, в моменте выступает слабость сырья. Без хотя бы стабилизации сырьевых цен около текущих уровней индексу Мосбиржи будет сложно пойти на обновление годовых максимумов в ближайшие дни".

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