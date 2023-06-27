"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Fortive Corp. с целевой ценой $80 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 11% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Недавно компания провела день инвесторов, на котором менеджмент обозначил амбициозные пятилетние финансовые ориентиры. Аналитики отмечают, что в последние три месяца акции Fortive торговались на уровне рынка, бумаги выросли на 10%. На текущем уровне $72, по их мнению, бумаги Fortive выглядят привлекательно.

Компания Fortive Corp. предлагает профессиональные и инженерные продукты, ПО и услуги на большом количестве конечных рынков: транспорт, производство продуктов питания, медико-биологическая и нефтегазовая отрасли, судоходство и выпуск полупроводников.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.