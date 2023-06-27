"Финам" повысил рейтинг акций Oracle до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Oracle Corp. с "держать" до "покупать" и сохраняет целевую цену на уровне $135,7 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале компании.

Потенциал роста с текущего уровня составляет 16,2%.

"От исторического максимума акции Oracle скорректировались на 8%. Считаем, что коррекция открывает неплохие возможности для входа, так как, по нашим оценкам, компания имеет все шансы на продолжение роста в среднесрочной перспективе. Драйверами роста станут ожидания высоких финансовых результатов, бум генеративного ИИ и фундаментальная недооценка по сравнению с аналогами", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Oracle - американская технологическая компания, провайдер облачной платформы Oracle Cloud, а также лицензионного и облачного корпоративного ПО.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.