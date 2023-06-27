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27 июня 2023 года 17:31
Ситуация для рубля остается неблагоприятной - БКС Экспресс
Ситуация для рубля остается неблагоприятной; потеряв поддержку фактора налогового периода, скорее всего, национальная валюта перейдет к более устойчивому ослаблению, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин. "Ситуация для рубля остается неблагоприятной. Нефть остается недалеко от минимальных с конца 2021 года уровней, что оказывает давление на экспортную выручку страны. К тому же налоговый период завершается, среда - последний день платежей в текущем месяце. В результате с рынка уйдет дополнительное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. Да и это не особо помогло рублю в последние недели, лишь предотвратив более серьезную просадку его курса, - пишет аналитик в обзоре. - Потеряв поддержку фактора налогового периода, скорее всего, рубль перейдет к более устойчивому ослаблению. Вряд ли оно будет происходить быстро, так как негативное влияние дисбаланса предложения инвалюты и спроса на нее является растянутым во времени. Однако с учетом относительно низкой ликвидности российского валютного рынка концентрированный спрос на валюту со стороны некоторых импортеров или других участников способен вызывать резкое, но кратковременное ускорение снижения курса рубля". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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