Цена золота, вероятно, пока останется в диапазоне $1900-1950/унц. - ПСБ

Котировки золота, вероятно, останутся в диапазоне $1900-1950 за тройскую унцию в ближайшее время, факторов для роста пока нет, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Цены на золото не смогли удержать важный уровень в $1940 за тройскую унцию. Макроэкономические данные говорят о стабильности в экономике США, что увеличивает вероятность ужесточения ФРС денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией. Как показывают фьючерсы на ставку, большинство инвесторов ждут повышения ставки на 25 б.п. на ближайшем заседании 26 июля. Это негативно для цен на золото, которое очень чувствительно к действиям регулятора и почти игнорирует геополитические потрясения, - пишет эксперт в комментарии. - Считаем, что цены на золото останутся в диапазоне $1900-1950 за тройскую унцию, факторов для роста сейчас нет. Однако сохраняется риск, что экономика США погрузится в рецессию, из-за чего ФРС придется снижать ставку. Это может стать триггером для роста стоимости драгоценных металлов".

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