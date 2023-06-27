Акции Pfizer, скорее всего, будут торговаться под давлением в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара

Акции фармацевтической компании Pfizer Inc., скорее всего, будут торговаться под давлением в краткосрочной перспективе, считает старший аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев.

"Пытаясь оправиться от снижения спроса на вакцину от Covid-19, Pfizer стремится догнать Novo Nordisk и Eli Lilly and Co., лидеров на рынке препаратов для лечения ожирения, который, по оценкам консалтинговых агентств, в ближайшие годы вырастет до более чем $100 млрд. Помимо "Лотиглипрона", Pfizer возлагает надежды на еще один препарат - "Дануглипрон", который все еще находится в разработке и мог бы конкурировать с Wegovy от Novo и Mounjaro от Eli Lilly. На наш взгляд, инвесторы закладывали вероятность успеха запуска препарата "Лотиглипрон" в примерно 50%, а пиковые его продажи, по нашим оценкам, могли бы составить $10 млрд. Соответственно, Pfizer недополучит около $5 млрд или 7,2% от прогнозируемой выручки 2027 года, поэтому мы ожидаем давление на котировки бумаг компании в краткосрочной перспективе", - указывает эксперт в обзоре.

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