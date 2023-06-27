Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций China Overseas Land

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций China Overseas Land - согласно данным China Index Academy, продажи домов в КНР в июне текущего года выросли по площади на 18,5% м/м, но оказались ниже на 44% г/г; увеличение месячных продаж говорит о постепенном восстановлении рынка недвижимости страны, создавая позитивный фон для котировок строительных компаний, говорится в обзоре аналитиков.

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