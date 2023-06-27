"БКС МИ" рекомендует покупать акции Pfizer с прогнозной ценой $45

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции американской фармацевтической компании Pfizer Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $45 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков.

"Мы считаем чрезмерной распродажу в бумагах эмитента с начала текущего года на фоне сильного падения продаж вакцины (минус 76% г/г в 1К23) и лекарства от COVID-19. Рост выручки вне препаратов от COVID-19 составил 5% г/г. Кроме того, текущая цена акций, на наш взгляд, не учитывает потенциальные продажи других вакцин, - отмечают эксперты. - Ожидаем синергию от сделки по поглощению Seagen - закрытие в 4К23-1К24. Дивидендная доходность акций компании составляет 4,5%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.