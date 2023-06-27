Программа выкупа акций Inarctica поддержит котировки бумаг компании - "Газпромбанк Инвестиции"

Программа выкупа акций акции Inarctica ("Русская аквакультура") поддержит котировки бумаг компании, говорится в комментарии "Газпромбанк Инвестиции".

"Компания объявила о начале программы выкупа собственных акций на рынке на сумму, не превышающую 1 млрд рублей. Выкупленные акции будут использоваться для общих корпоративных целей, включая программу мотивации менеджмента. По нашим расчетам, компания может выкупить менее 2% своих акций или существенную долю всех акций в свободном обращении, которая ранее составляла около 14%. В случае, если акции не будут погашены, а переданы менеджменту в качестве программы мотивации, это не повлияет на размер прибыли и дивиденда на акцию. Однако сам выкуп акций с рынка с учетом низкого free-float и ликвидности может позитивно повлиять на их котировки", - пишут аналитики.

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