"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Snowflake с целью $190

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Snowflake Inc. с целевой ценой $190 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,9%, стоп-приказ: $163, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что 26 июня на конференции Snowflake Summit 2023 компании Snowflake и NVIDIA объявили о своем партнерстве. Это объединение предоставит компаниям разного уровня более простую возможность создавать пользовательские приложения с применением искусственного интеллекта.

"С технической точки зрения цена акции торгуется вблизи локального уровня поддержки, при отскоке появляется потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $190. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $163 риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,94", - указывают эксперты "Финама".

Snowflake - американский разработчик облачного хранилища данных.

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