"Финам" сохраняет позитивную оценку акций ВТБ на среднесрочную перспективу по итогам финансовых результатов банка по МСФО за первые 5 месяцев 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"ВТБ обнародовал финансовые результаты по МСФО за первые 5 месяцев 2023 года. Чистая прибыль в мае составила 32 млрд руб., а по итогам января-мая в целом достигла 240,5 млрд руб. при рентабельности капитала на высоком уровне 33%, отмечается в материале.

"Представленные результаты ВТБ я расцениваю как в целом неплохие, хотя и вполне ожидаемые, - пишет аналитик Игорь Додонов. - Чистая прибыль упала почти вдвое по сравнению с результатом апреля, однако в основном это было связано с отсутствием разовых статей расходов. При этом доходы по основным направлениям деятельности остаются устойчиво высокими, а стоимость риска в значительной степени нормализовалась. На таком фоне прогнозы менеджмента, согласно которым чистая прибыль банка во втором квартале окажется "трехзначной", а по итогам всего 2023 года может достичь 400 млрд руб., выглядят вполне реализуемыми. Зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов также вновь подтвердил, что несмотря на ожидаемый весьма успешный год, возвращения к выплатам дивидендов пока ждать не стоит, поскольку прибыль будет направлена на укрепление капитальной позиции".

Эксперт "Финама" оценивает представленную отчетность как нейтральную для акций ВТБ и сохраняет при этом позитивный среднесрочный взгляд на данные бумаги, подтверждая их целевую цену на уровне 0,029 руб. за штуку и рейтинг "покупать".

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