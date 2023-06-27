"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Postal Bank

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций одного из ведущих розничных банков Китая Postal Savings Bank of China Co. с учетом большого потенциала роста в финансовом секторе регионов, сообщается в обзоре аналитиков.

Бумаги эмитента торгуются с коэффициентами P/B 0,5x 2023e и 0,5x 2024e, прогнозная стоимость - 6,33 гонконгского доллара (HKD) за штуку.

"Банк разработал стратегию, рассчитанную на пять дифференцированных драйверов роста: углубление присутствия в сельских и фермерских регионах; переформатирование обслуживания организаций с упором на микро-, малый и средний бизнесы; ускоренное наращивание кредита; расширение сегмента управления капиталом и создание межбанковской экосистемы. Основной контролирующий акционер - China Post Group - единственная компания в Китае, способная интегрировать сельские регионы и работать в каждой деревне. China Post Group выстроила двухсторонний канал, соединяющий городские и сельские территории, - отмечают эксперты. - Данные Народного банка Китая показывают, что объем кредитов, относящихся к сельскому хозяйству, в 1К23 составил CNY53 трлн, что составляет 24% в общем объеме кредитов. Остаток кредитов, относящихся к сельскому хозяйству, вырос г/г на 16,2%, что существенно выше темпов роста совокупного показателя (12,2%). За последние пять лет среднедушевой располагаемый доход жителей сельских районов рос со средним темпом 8,4%, что выше аналогичного показателя для городских жителей (6,2%)".

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