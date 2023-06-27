Наиболее вероятно пока повышение ставки ЦБР на 25 б.п. в июле 2023г - Банк "Санкт-Петербург"

Наиболее вероятным сценарием пока является повышение ключевой ставки Банка России на 25 б.п. по итогам заседания 21 июля 2023 года, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Опубликованные в понедельник данные указали на снижение инфляционных ожиданий населения в июне даже на фоне ослабления рубля и растущих цен на бензин, исторически оказывавших негативное влияние на показатель. Ожидания на один год за месяц снизились на 0,6 п.п. (до 10,2%), обновив минимум с марта 2021 года. Показатель на ближайшие пять лет снизился на 0,5 п.п. (до 10,8%). Стоит также отметить снижение ценовых ожиданий бизнеса до минимума с августа, - пишут эксперты в обзоре. - Банк России уделяет особое внимание инфляционным ожиданиям, и их уменьшение может снизить вероятность ужесточения денежно-кредитной политики на июльском заседании. Тем не менее ЦБ РФ в публикации отдельно подчеркивает рост склонности населения к потреблению - доля респондентов, считающих, что сейчас подходящее время для покупки дорогостоящих товаров, выросла на 3 п.п. (до 31%). Рост склонности к потреблению может в дальнейшем ускорить инфляцию, и пока наиболее вероятным сценарием остается повышение ключевой ставки на 25 б.п. на заседании 21 июля".

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