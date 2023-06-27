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27 июня 2023 года 11:01
Наиболее вероятно пока повышение ставки ЦБР на 25 б.п. в июле 2023г - Банк "Санкт-Петербург"
Наиболее вероятным сценарием пока является повышение ключевой ставки Банка России на 25 б.п. по итогам заседания 21 июля 2023 года, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Опубликованные в понедельник данные указали на снижение инфляционных ожиданий населения в июне даже на фоне ослабления рубля и растущих цен на бензин, исторически оказывавших негативное влияние на показатель. Ожидания на один год за месяц снизились на 0,6 п.п. (до 10,2%), обновив минимум с марта 2021 года. Показатель на ближайшие пять лет снизился на 0,5 п.п. (до 10,8%). Стоит также отметить снижение ценовых ожиданий бизнеса до минимума с августа, - пишут эксперты в обзоре. - Банк России уделяет особое внимание инфляционным ожиданиям, и их уменьшение может снизить вероятность ужесточения денежно-кредитной политики на июльском заседании. Тем не менее ЦБ РФ в публикации отдельно подчеркивает рост склонности населения к потреблению - доля респондентов, считающих, что сейчас подходящее время для покупки дорогостоящих товаров, выросла на 3 п.п. (до 31%). Рост склонности к потреблению может в дальнейшем ускорить инфляцию, и пока наиболее вероятным сценарием остается повышение ключевой ставки на 25 б.п. на заседании 21 июля". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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